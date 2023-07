Sardegna: a Quartu Sant'Elena incontro con l'eco-viaggiatrice Carola Farci

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martedì 18 luglio la biblioteca di Flumini in Via Mar Ligure ospiterà l’ Eco-insegnante-viaggiatrice Carola Farci, per la presentazione del suo libro: “Plastichiadi. Viaggio totalmente a caso di una prof, un cane ed un polpo", Ed. Condaghes, prima iniziativa della rassegna culturale: “Consapevol_Mente. Gesti, persone, storie per il Pianeta”. Undici paesi attraversati, 14 mila chilometri percorsi, 213 giorni lontani da casa e 3 tonnellate di rifiuti raccolti dalle spiagge mediterranee: è questo il bilancio dell'incredibile esperienza vissuta da Carola Farci, in compagnia della fedele cagnolina Polly, sulle ruote della sua Polpomobile. Un viaggio iniziato nell'ottobre 2021 e durato sette mesi attraverso Campania, Puglia, Grecia, Turchia, Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Albania, Montenegro e Croazia. "Mi sono resa conto, giorno dopo giorno e anno dopo anno, che il mare è sempre più inquinato e ho notato che quella mezz’ora o quell’ora che dedicavo quotidianamente a ripulire il mare di Cagliari non mi bastava più". Da qui l'idea del viaggio e del libro che raccoglie tutte le tappe di questa avventura in chiave green, conclusasi il 18 maggio 2022. (segue) (Rsc)