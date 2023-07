Kosovo: Osmani, stiamo agendo nel rispetto delle istituzioni e degli obblighi legali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kosovo sta agendo nel rispetto delle istituzioni e degli obblighi legali. Lo ha affermato la presidente del Kosovo, Vjosa Osmani, citata dal portale d’informazione “Koha”. “Speriamo che l’Unione europea revochi le sanzioni ingiuste contro il Kosovo e che il dialogo continui. La legge prevede la possibilità di organizzare le elezioni nel nord e le procedure per la loro preparazione non richiedono molto tempo”, ha dichiarato Osmani, sottolineando che “ogni azione è coordinata con i partner del Kosovo, per salvaguardare la stabilità della regione”.(Alt)