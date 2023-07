Kosovo: rissa in Parlamento prima del discorso di Kurti su ritiro unità speciali dal nord

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è verificata oggi durante una seduta del Parlamento kosovaro una rissa che ha coinvolto decine di deputati di diversi partiti politici. Lo riferisce il portale d’informazione “Telegrafi”, secondo cui la situazione è degenerata poco prima del discorso del premier Albin Kurti, che stava per annunciare il piano del governo sul progressivo ritiro delle unità speciali di polizia (Rosu) dal nord, dove vive la maggioranza dei cittadini di etnia serba. A far scoppiare la rissa sarebbe stato un deputato del Partito democratico (Pdk), che avrebbe lanciato dell’acqua contenuta in una bottiglietta di plastica verso il capo del governo. Poco prima, il vicepremier Besnik Bislimi aveva tolto dal podio dell’aula una foto che ritraeva Kurti con il naso da Pinocchio, attaccata da un deputato dell’opposizione.(Alt)