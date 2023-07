Serbia-Kosovo: Vucic, ritiro 25 per cento forze speciali Pristina è un "trucco dell'Occidente"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di Pristina di ridurre del 25 per cento il numero delle forze di polizia dagli edifici municipali nel nord del Kosovo è un "trucco dell'Occidente". Lo ha affermato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, ospite in una trasmissione della televisione "Pink". "Non sono né cieco né stupido, ho letto tutti i loro trucchi in anticipo, gioco a scacchi meglio di loro" ha detto il presidente serbo, riferendosi alla decisione del governo del Kosovo di ridurre la presenza della polizia dentro e intorno agli edifici municipali nel nord, nella misura del 25 per cento, come concordato nell'incontro tra i funzionari di Pristina e il rappresentante speciale dell'Ue, Miroslav Lajcak. Vucic ha sostenuto che l'Occidente è interessato "solo a come preservare suo figlio". "Non è un problema cedere al più forte, il problema è quando qualcuno tratta il Paese, non la leadership, come degli idioti", ha sottolineato il presidente serbo, aggiungendo che Belgrado "ha attuato tutte le misure, tranne una, del piano europeo per la riduzione dell'escalation". "Stanno giocando con noi, perché sanno che abbiamo qualcosa da perdere", ha detto Vucic, aggiungendo che i serbi sono visti come un "fattore destabilizzante". (Seb)