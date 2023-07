Italia-Francia: ambasciatore Masset, ringrazio Mattarella per costante attenzione ad amicizia italo-francese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore di Francia a Roma, Christian Masset, ha ringraziato il presidente Sergio Mattarella per la sua “costante attenzione all’amicizia italo-francese”. Lo ha detto in occasione delle celebrazioni del 14 luglio a Palazzo Farnese. Masset, che lunedì si accomiaterà da Roma al termine della sua esperienza come ambasciatore in Italia, ha voluto ringraziare “tutte le autorità italiane, capi di governo, ministri, parlamentari, deputati e senatori, governatori, sindaci, dirigenti, per avermi accolto, e per sostenere senza tregua lo sviluppo delle nostre cooperazioni in tutte le loro dimensioni”. Il diplomatico ha rivolto parole di gratitudine anche alla società civile italiana “così vivace”. “Abbiamo lanciato insieme iniziative di ampio respiro come il Forum Confindustria-Medef, i Dialoghi italo-francesi Luiss-Sciences Po-Ambrosetti per l'Europa, e tante altre”, ha ricordato Masset. Un grazie è andato anche alla “comunità francese” e ai suoi rappresentanti, “così devoti e sempre solidali, come nei tempi duri della pandemia”. “Ringrazio l'Italia, che mi ha sempre aperto le sue braccia, dove ovunque, senza fine, ho scoperto eccellenze, bellezze, opportunità di cooperazione e amicizia. L'Italia che offre una splendida diversità. L'Italia che ci ha dato la misura dell'uomo. Questi sei anni sono stati pieni, intensi, nutrendo l'evidenza di un destino comune”, ha aggiunto l’ambasciatore. (Res)