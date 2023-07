Italia-Francia: Tajani, anche in momenti complicati ambasciatore Masset è stato all’altezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Ringrazio l’ambasciatore Masset per come ha svolto il suo ruolo, anche nei momenti più complicati ha dimostrato di essere all’altezza della situazione". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto in occasione delle celebrazioni del 14 luglio all’ambasciata di Francia a Roma, a Palazzo Farnese. “Anche nei momenti più di bagarre, è sempre stato molto disponibile a cercare di ricucire” i rapporti, ha dichiarato Tajani. “L’Italia continuerà ad aprirgli le sue porte ogni volta che vorrà tornare”, ha continuato. (Res)