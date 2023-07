Italia-Francia: Tajani, penso che continueremo a trovare accordi per rafforzare amicizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Penso che troveremo diversi accordi per rafforzare l’amicizia tra i nostri Paesi”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto in occasione delle celebrazioni del 14 luglio all’ambasciata di Francia a Roma, a Palazzo Farnese. “Buon 14 luglio a tutti i francesi e le francesi che vivono in Italia. Non dimenticherò mai nella mia vita di aver vissuto alcuni anni della mia infanzia in Francia”, ha concluso il ministro. (Res)