Digitale: accordo Banco Bpm-Gruppo Bcc Iccrea-Fsi, nasce secondo polo monetica in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Banco Bpm, Gruppo Bcc Iccrea e Fsi hanno sottoscritto in data odierna un accordo vincolante per la costituzione di una partnership strategica finalizzata allo sviluppo di una nuova realtà italiana e indipendente nel settore dei pagamenti digitali, che sarà un punto di riferimento nel panorama del fintech e con un approccio orientato all’innovazione e alla crescita della digitalizzazione nel nostro Paese. L’Accordo – riferiscono in una nota congiunta – prevede il conferimento nella joint venture delle attività della monetica di Banco Bpm, con riconoscimento di un corrispettivo misto per cassa e in azioni emesse dal veicolo Pay holding, che a sua volta controlla l’intero capitale di Bcc Pay S.p.a. – che sarà a breve oggetto di rebranding. Ad esito dell’operazione, Pay holding sarà partecipata per circa il 43 per cento da Fsi e circa il 28,6 per cento ciascuno da Banco Bpm e Iccrea Banca. A seguito del conferimento delle attività di monetica di Banco Bpm, la joint venture rappresenterà il secondo operatore nazionale con una quota di mercato superiore al dieci per cento nel settore della monetica, con circa nove milioni di carte, 400 mila pos e circa euro 110 miliardi di euro di transato intermediato. La società potrà contare per il suo sviluppo sulla capillarità distributiva e sulla vicinanza al territorio delle oltre 1.300 filiali di Banco Bpm e delle 117 Bcc con quasi 2.500 sportelli del Gruppo Bcc Iccrea, un network che nel suo complesso rappresenta quasi il 20 per cento delle filiali bancarie presenti in Italia. (segue) (Com)