Forza Italia: Bergamini, Tajani guida saggia per nuova fase

21 luglio 2021

- Per Forza Italia domani sarà una giornata importante, inizia una nuova fase sotto la guida saggia ed esperta di Antonio Tajani, la persona più autorevole a farlo. Lo ha dichiarato la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini. “Abbiamo una grande responsabilità e la sentiamo tutta, quella di portare avanti i valori, il credo e l'azione politica di Silvio Berlusconi, che ha creato Forza Italia, ha federato il centrodestra, ha unito e mai diviso e ha governato più volte questo paese portando alta la bandiera dei nostri valori, in Italia, in Europa e nel mondo”, ha proseguito. “Forza Italia – ha sottolineato – era ed è una creatura di Silvio Berlusconi, un uomo visionario, lungimirante, nostra responsabilità è quella di portare avanti la straordinaria eredità politica che ci ha lasciato, valorizzarla e renderla ancora più forte nel Paese”. “Sono certa che, con un fondatore come Berlusconi che ancora tanto ci ispira, Forza Italia saprà rinnovarsi, aprirsi e creare le basi per un sempre maggior consenso tra gli italiani, rafforzando quel centro che bene rappresenta", ha concluso Bergamini. (Rin)