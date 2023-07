Ama: Filippi (Dg), da domani a lavoro, prima riunione in mattinata (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla flotta - ha proseguito il nuovo direttore generale di Ama - posso dire che domattina vedrò le percentuali di disponibilità dei mezzi. Ciò su cui lavoreremo sono le modalità per ripristinare una disponibilità adeguata, sia con attenzione alle soluzioni interne che ci consentano di ripristinare la funzionalità dei mezzi, sia con una attenzione misurabile e attenta alle forniture che vengono dall'esterno. Il combinato disposto delle due attività, guardando a quello che c'è e a ciò a cui dovremo arrivare ci consentirà di dare risposte in tempi adeguati su quella che è la disponibilità normale dei mezzi che consenta sia la raccolta che la pulizia e lo spazzamento. Di fronte a quello che è strutturale dobbiamo dare soluzioni strutturali. Il fatto che i percorsi che sono stati intrapresi hanno l'obiettivo di evitare la ricorrenza di fenomeni come la indisponibilità di mezzi, di impianti dove portare i rifiuti. Molto si è fatto. Oggi la messa in sicurezza dei flussi ci garantisce più tranquillità. Dobbiamo lavorare sulla disponibilità dei mezzi. Attività misurabile, tracciabile, industriale", ha concluso.(Rer)