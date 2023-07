Torino: Forza Italia, aumento costi del trasporto pubblico è fuori mercato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aumento dei costi del trasporto pubblico locale e della sosta a pagamento a Torino è fuori mercato. Alla faccia della sensibilità ambientalista e alle politiche per la transizione energetica, si tratta di un aumento dei costi eccessivo che rischia di disincentivare l’utilizzo dei mezzi pubblici. Lo hanno affermato in una nota stampa i coordinatori provinciale e cittadino di Forza Italia Roberto Rosso e Marco Fontana e il responsabile dei Trasporti cittadino del partito Tommaso Barbarino. "Non solo, se lo raffrontiamo ad altre città italiane ed europee alcune modifiche di prezzo risultano essere fuori mercato sia come vendita di biglietto singolo sia nella versione carnet. A Roma 1,50 mentre a Torino 2 euro siamo al ridicolo. In un momento di grave difficoltà per le famiglie, dove il governo nazionale di centrodestra fa salti mortali per contenere l’aumento delle tariffe, basti pensare a quelle energetiche, il Comune di Torino e il Pd rispondono scaricando i rincari e i costi della inefficienza delle dirigenze Gtt da loro nominate sull’utenza - hanno continuato da Forza Italia -. (segue) (Rpi)