Torino: Forza Italia, aumento costi del trasporto pubblico è fuori mercato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Crediamo che i torinesi debbano riflettere seriamente su chi li amministra e trarne le dovute conseguenze mandano un messaggio chiaro già dalle prossime elezioni regionali ed europee del prossimo anno. Annotiamo infine l’ennesimo salasso per gli automobilisti sui quali il Comune continua a fare cassa con aumenti fuori da ogni logica per la sosta a pagamento: si tratta di una vera e propria persecuzione. L’Amministrazione non vada poi a piangere da Fca quando decide di produrre all’estero le sue autovetture", hanno concluso da Forza Italia. (Rpi)