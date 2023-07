Diritti: Magi su Gpa, opposizioni votino emendamenti per legalizzarla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La prossima settimana si voterà la proposta di rendere reato universale la Gestazione per altri (Gpa, ndr). È ora di decidere da che parte stare. Come +Europa abbiamo presentato diversi emendamenti tra cui uno, che verrà messo ai voti, per regolamentare la Gpa solidale in Italia, contro ogni tipo di sfruttamento e commercializzazione. Chi si dichiara progressista e liberale non può limitarsi stavolta a dire no alla Gpa reato universale. Deve esserci la volontà di dare anche un segnale chiaro a questo governo omofobo che vuole incriminare i genitori e lasciare i loro bambini senza riconoscimento: dirsi contrari al reato universale lasciandolo comunque reato in Italia vuol dire ipocritamente invitare le persone ad andare all'estero". Lo scrive su Twitter Riccardo Magi, segretario e deputato di +Europa. (Rin)