Diritti: Bonafoni (Pd), bene Città metropolitana Roma su rilancio rete centri anti violenza

- Bene la decisione della Città Metropolitana di Roma "di rilanciare la rete dei Centri Antiviolenza sul territorio provinciale, seguendo un lavoro prezioso avviato in Regione Lazio dieci anni fa con la Legge 4". Lo dichiara in una nota la consigliera regionale del Partito democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione "Trasparenza e pubblicità", intervenuta a margine dell'evento "La Rete Antiviolenza nei Comuni della Città metropolitana di Roma Capitale" che si è svolto questa mattina a Colleferro. "I tanti progetti ascoltati a Colleferro questa mattina - aggiunge - nel corso dell'evento che ha visto la partecipazione di tutte le realtà del tavolo di coordinamento dei Cav metropolitani, sono figli di quella legge. Un ringraziamento alla consigliera delegata Tiziana Biolghini, per aver restituito protagonismo alla Città Metropolitana, che solo dieci anni fa sembrò dimenticarsi dei suoi 3 centri antiviolenza, poi presi in carico dalla Regione. Auguriamo alla rete dei Cav provinciali un buon lavoro. Noi continueremo a vigilare sulle risorse e sul supporto della Regione Lazio a strutture così importanti per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne", conclude Bonafoni.(Com)