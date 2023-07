FI: Gasparri, con Tajani porteremo avanti indicazioni Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con Tajani condivido una militanza antica che è cominciata negli anni della scuola quando, in maniera coraggiosa, in un contesto ostile difendevamo gli stessi valori che oggi difendiamo. Abbiamo anche condiviso il percorso di Berlusconi, lui tra i fondatori di Forza Italia, io già giovane sottosegretario nel primo governo Berlusconi e sempre, con coerenza, accanto al nostro leader nelle varie fasi politiche che si sono succedute. Sono quindi lieto che domani tocchi ad Antonio prendere, in questo momento così delicato ed impegnativo, le redini del nostro movimento. Siamo tutti consapevoli delle difficoltà di questa fase e del fatto che nessuno potrà mai esprimere il valore irraggiungibile di Silvio Berlusconi. Ma da berlusconiani convinti sappiamo anche che il nostro dovere è quello di portare avanti i programmi e le indicazioni di Berlusconi. Lui ha fondato e unito il centrodestra. Lui ha indicato traguardi importanti. Noi con Tajani cercheremo di proseguire quel lavoro. Consapevoli dei nostri limiti, ma anche forti di una coerenza che ha radici profonde e di una passione che è rimasta quella di quegli anni giovanili, in cui volevano negarci il diritto di parola che abbiamo sempre conservato fino a questo tempo di grande e doveroso ulteriore impegno". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri. (Rin)