Trasporto aereo: Filt Cgil, domani confermato sciopero piloti e assistenti di volo Vueling

- "Domani confermato sciopero nazionale, dalle 10 alle 18, di piloti e assistenti di volo della compagnia Vueling". A proclamare la protesta la Filt Cgil "a causa della mancata disponibilità aziendale a sviluppare sane e costruttive relazioni industriali con l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle istanze dei lavoratori della compagnia". "A fronte della nostra disponibilità ad avviare un confronto costruttivo - spiega la Filt Cgil in una nota - per scongiurare qualsiasi possibilità di conflitto, continuiamo a riscontrare un totale atteggiamento di chiusura verso l'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa dei lavoratori e delle lavoratrici assunti in Italia dalla compagnia low cost spagnola, di proprietà del gruppo Iag che comprende anche Iberia e British Airways". (Com)