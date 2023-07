Ama: Gualtieri, benvenuto a nuovo Dg Filippi, avvicendamento necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di amministrazione di Ama ha nominato nuovo direttore generale Alessandro Filippi ed "è stato un avvicendamento necessario per accelerare l'attuazione del nuovo piano industriale e soprattutto superare le criticità che si sono realizzate". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, in occasione della presentazione del nuovo direttore generale di Ama in Campidoglio. "Già domani mattina il nuovo direttore generale farà una prima riunione con tutte le prime linee di Ama - ha aggiunto -. Quindi da domani mattina sarà a lavoro. Gli assicuriamo tutto il nostro supporto affinché Ama superi le difficoltà strutturali e continui nel solco della riforma che noi abbiamo avviato". (Rer)