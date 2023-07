Enti locali: Borghi-Gelmini (Az-Iv), finalmente operativa legge piccoli Comuni seguita da noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente dopo 6 anni la legge sui piccoli Comuni che abbiamo seguito nelle nostre vesti di relatore alla Camera nella XVII legislatura e di ministro degli Affari regionali nella XVIII legislatura diventa operativa con la pubblicazione del bando da parte del governo. Certo, fa pensare che nel nostro Paese, per dare attuazione ad una legge che stanzia 160 milioni a favore di una platea importante di comuni, debbano passare ben sei anni". Lo affermano in una nota congiunta i senatori del gruppo Azione-Italia viva Enrico Borghi e Maria Stella Gelmini. "In ogni caso, salutiamo con soddisfazione il fatto che finalmente il lungo iter burocratico si sia ci concluso, e che ora i piccoli comuni abbiano a disposizione uno strumento in più per il loro sviluppo. Con la piena attuazione della legge 157/2017, a questo punto - aggiungono Borghi e Gelmini - crediamo che il governo possa ispirarsi al modello descritto in questo testo (che premia programmazione e lavoro sinergico tra i comuni) anche per le risorse del Pnrr ancora ferme. Un buon lavoro ai sindaci che candideranno i loro Comuni al bando", concludono. (Com)