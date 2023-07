Ama: Filippi (Dg), da domani a lavoro, prima riunione in mattinata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo direttore generale di Ama, Alessandro Filippi, presentato oggi dal sindaco Roberto Gualtieri in Campidoglio ha ringraziato per l'incarico e ha spiegato: "Mi accingo a intraprendere con grande attenzione a questo incarico. Già domani mattina ho convocato la prima linea per valutare la disponibilità dei mezzi nelle attività di rimozione dei rifiuti e di spazzamento delle strade per dare una prima risposta ma l' obiettivo è quello di una visione a lungo termine che dia una risposta definitiva alla problematica dei rifiuti a Roma".(Rer)