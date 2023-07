Ucraina: comandante forze armate conferma attacchi in Russia al “Washington Post”, ma senza armi occidentali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante delle Forze armate ucraine, Valery Zaluzhny, ha confermato che i militari di Kiev hanno organizzato attacchi in territorio russo durante il conflitto con Mosca, senza però utilizzare i mezzi e gli armamenti forniti dai Paesi occidentali. Durante una intervista con il “Washington Post”, il generale ucraino ha contestato alcune indicazioni degli alleati, i quali hanno vietato a Kiev di utilizzare armamenti occidentali per attaccare il territorio russo in modo da evitare un'escalation su larga scala tra Mosca e la Nato. “Stiamo cercando di salvare il nostro popolo, perché dobbiamo chiedere il permesso a qualcuno per attaccare il territorio nemico? Sembra che non ci sia consentito fare alcunché, perché Putin potrebbe decidere di ricorrere alle armi nucleari”, ha detto, aggiungendo che “il problema riguarda noi, e sta a noi decidere come attaccare e uccidere il nemico: se i nostri alleati non vogliono farci utilizzare le loro armi, utilizzeremo quelle di nostre produzione quando necessario”. (Was)