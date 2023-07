Libia: ministero Petrolio, chiusura giacimenti petroliferi graverà su economia del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero del Petrolio e del gas del Governo di unità nazionale (Gun) della Libia ha espresso preoccupazione per la chiusura dei giacimenti petroliferi 108, Sharara ed El Feel, sottolineando le “gravi conseguenze che potrebbero colpire il settore petrolifero e l'economia libica in generale”. Lo ha reso noto il ministero del Petrolio e del gas del Gun libico su Facebook. Il 29 giugno scorso, il ministro del Petrolio e del gas del Gun libico, Mohamed Aoun, in una dichiarazione ripresa quotidiano “Asharq al Awsat”, aveva già espresso la sua preoccupazione per i ripetuti inviti a bloccare la produzione di petrolio nel Paese, affermando che la popolazione sarebbe stata la prima a essere colpita, "sia attraverso la perdita di clienti importatori di petrolio, sia a causa del blocco della produzione delle centrali elettriche”. (Lit)