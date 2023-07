Cultura: Sgarbi incontra al Mic ambasciatore Iran in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi ha ricevuto stamane negli uffici del ministero l’ambasciatore dell’Iran in Italia Mohammad Reza Sabouri. Nel corso dell’incontro l’ambasciatore iraniano - si legge in una nota - ha auspicato l’avvio di un rapporto di collaborazione per promuovere la cultura iraniana in Italia attraverso la conoscenza del proprio patrimonio artistico, architettonico e archeologico, manifestando la disponibilità delle istituzioni culturali iraniane a concedere in prestito opere d’arte ai musei italiani. Il sottosegretario ha annunciato un viaggio in Iran per il gennaio 2024: "Il dialogo culturale è quello a cui io sono interessato, consapevole tuttavia delle questioni spinose che riguardano le vicende interne di questo Paese. Ma è anche vero che stiamo parlando di una delle più antiche civiltà del mondo, la Persia. Ed è nella sua storia che occorre ritrovare le ragioni per parlarsi, collaborare e favorire il dialogo in momenti di crisi come questo". (Com)