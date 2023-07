Italia-Repubblica del Congo: Enrico Nunziata assume incarico di ambasciatore a Brazzaville

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha assunto oggi l’incarico di ambasciatore d’Italia a Brazzaville Enrico Nunziata. Nato in provincia di Napoli il 6 dicembre 1970, si laurea in Scienze Politiche presso l’Istituto Universitario Orientale di Napoli nel 1993. In seguito ad esame di concorso, il 23 settembre 1996 è nominato volontario nella carriera diplomatica. Dopo un primo incarico al Centro Cifra e Telecomunicazioni del ministero, nel 1998 assume come secondo segretario commerciale a Khartoum. Nel 2000 è incaricato delle funzioni di primo segretario all’ambasciata d’Italia a Tirana. Nel 2003 assume a Mosca, in qualità di Primo Segretario commerciale. Nel 2006 rientra a Roma per prendere servizio presso la Direzione generale italiani all’estero e politiche migratorie. Dopodiché, è incaricato delle funzioni di consigliere diplomatico presso il ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del mare. Nel 2008 assume come reggente il consolato generale a Mosca. Nel 2011 è confermato nella stessa sede quale console generale. Nel 2012 è nominato incaricato d’Affari con Lettere a Chisinau, ove è confermato quale ambasciatore nel 2014. Nel 2017 rientra a Roma per prestare servizio alle dirette dipendenze del direttore generale per gli italiani all’estero e le politiche migratorie, e lo stesso anno diventa capo dell’Ufficio V di tale direzione. Nel 2019 è nominato ambasciatore d’Italia a Dhaka. Nel 2023 è nominato ambasciatore d’Italia presso la Repubblica del Congo. Nel 2006 è nominato Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica Italiana. (Com)