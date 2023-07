Veneto: Zaia, grazie al governo per percorso condiviso su regolamento Zls

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- Il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha ringraziato il governo “per il percorso condiviso sul regolamento per le Zls”. "E' arrivato, grazie al Governo, il nuovo schema di regolamento che va a disciplinare le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione delle Zone logistiche semplificate: un'occasione unica per accelerare il volano di ampie zone di Venezia e di Rovigo”, ha spiegato. “Un percorso – ha sottolineato Zaia – che stiamo finalizzando grazie alla sensibilità dei ministri Urso e Fitto, che negli ultimi mesi ho avuto modo di incontrare più volte a Roma per dipanare anche lo sviluppo normativo che porta oggi a definire i contorni operativi delle Zls". "Arriveranno per le aree di Venezia e di Rovigo nuove agevolazioni fiscali, la riduzione di un terzo dei termini procedimentali, il dimezzamento dei termini previsti per la Conferenza di servizi semplificata e altre importanti misure di semplificazione amministrativa. Questo – ha sottolineato – favorirà lo sviluppo di nuove attività industriali, produttive e logistiche, in Veneto che sta progettando il futuro con pragmatismo ed efficacia”. “Dal governo, ancora una volta, è arrivato un sostegno importante nella condivisione di questi progetti", ha concluso. (Rev)