Padova: Usic, solidarietà e vicinanza a colleghi

- "L'Unione sindacale italiana carabinieri esprime piena solidarietà e vicinanza ai colleghi coinvolti nei fatti accaduti oggi pomeriggio a Padova, dove una pattuglia del Nucleo radiomobile è intervenuta a seguito di una chiamata che segnalava la presenza di uno stalker. L'uomo era giunto sotto casa dell'ex e proprio questa, sentitasi in pericolo, ha allertato le forze dell'ordine. Uno dei carabinieri, iscritto Usic, ha esploso i colpi d'arma da fuoco che hanno attinto l'uomo che, a seguito del precedente investimento del collega, brandiva minaccioso un pugnale proprio contro il militare al suolo gravemente ferito. L'Unione sindacale italiana carabinieri augura pronta guarigione al collega che ha riportato le gravissime ferite alle gambe e adesso ricoverato in ospedale. Inoltre Usic, nel rispetto delle indagini in corso, è pronta ad offrire in ogni sede l'assistenza necessaria al proprio iscritto ed al collega ricoverato". Lo dichiara, in una nota, Christian Viola, segretario generale regionale Veneto, dell'Unione sindacale italiana carabinieri (Usic). (Com)