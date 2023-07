Ama: assessora Roma, bene accelerata Cda per cambio Dg, ora a lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della presentazione in Campidoglio del nuovo direttore generale di Ama, Alessandro Filippi, "ringrazio il presidente di Ama Daniele Pace e il consiglio di amministrazione che hanno dato un'accelerata" anticipando dal 18 luglio a oggi il Cda "per dare una risposta a questa crisi. Quello di oggi è un cambio che ci consente di andare avanti nel piano di riforma avviato e che questa crisi ha messo in discussione". Lo ha detto l'assessora ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, in occasione della presentazione in Campidoglio. "Filippi ha già diretto Ama - ha aggiunto - ma al tempo non era l'azienda che trova oggi, con un piano industriale come quello attuale. Lo ringraziamo e ora aspettiamo i risultati". (Rer)