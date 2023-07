Ama: Pace (presidente), con nuovo Dg Filippi subito ottima intesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Ama, Paolo Pace, in occasione della presentazione in Campidoglio del nuovo direttore generale di Ama, Alessandro Filippi, si è detto "grato per il sostegno del sindaco e dell'assessora ad Ama, anche nei momenti più difficili, quando sarebbe semplice invece togliere il proprio sostegno. Ho conosciuto ieri Alessandro Filippi, da oggi nuovo direttore generale di Ama - ha detto -. Ci siamo intesi perfettamente su quello che Ama ha già fatto e su quello che abbiamo intenzione di fare insieme. Spero che faremo velocemente quanto necessario, da un lato facendo diventare Ama un'azienda vera e dall'altro pulendo la città che è quello che ci sta più a cuore". (Rer)