Scuola: Sbarra (Cisl), bella notizia firma contratto istruzione e ricerca

- "Una bella notizia davvero, unita alla grande soddisfazione per l’intesa raggiunta oggi in Aran sul rinnovo del Ccnl 2019/2021 del Comparto Istruzione e Ricerca che interessa circa 1.200.000 lavoratori e lavoratrici e che premia il lavoro della Federazione Scuola Università e Ricerca della Cisl protagonista al tavolo delle trattative insieme al livello Confederale". E’ quanto sottolinea il segretario generale della Cisl Luigi Sbarra in una nota commentando la firma del contratto del comparto istruzione e ricerca. "Giunge, così, a conclusione un negoziato lungo e difficile iniziato nel novembre scorso, che ha visto il sindacato chiudere un primo accordo sulla parte economica, considerata l’urgenza di dare risposte concrete alle legittime aspettative del personale. Visto che l’importante traguardo viene conseguito rispetto ad un triennio contrattuale ormai scaduto, la Cisl auspica ora che si proceda rapidamente all’avvio della trattativa per il rinnovo del Ccnl 2022/2024, rispetto al quale è atteso lo stanziamento delle risorse necessarie. Dagli investimenti urgenti e necessari nel sistema dell’istruzione e della ricerca dipende il futuro dei nostri giovani e del Paese". (Com)