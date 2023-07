Appalti: Consap qualificata come Centrale di committenza dall'Anac

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Consap, al termine di un lungo processo di certificazione delle Stazioni appaltanti gestito da Anac, ha ottenuto la qualifica di Centrale di committenza di livello SF1 che le consentirà di svolgere, per sé o per altre pubbliche amministrazioni, gare aventi ad oggetto servizi e forniture di valore illimitato. Lo riferisce la società in una nota. Il piano industriale di Consap 2022-2024 dell'Amministratore delegato Prof. Vincenzo Sanasi d'Arpe – prosegue la nota – è stato redatto in funzione del raggiungimento di tale risultato e a questo fine era stata prevista una modifica dell'assetto organizzativo di Consap attraverso la creazione di una nuova Direzione dedicata alla programmazione, progettazione e gestione delle gare d'appalto al fine di poter svolgere la funzione di Centrale di committenza. (Com)