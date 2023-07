Ama: presidente Municipio III, auguri a nuovo Dg Filippi, saprà affrontare responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Municipio Roma III, Paolo Emilio Marchionne, in una nota esprime le sue congratulazioni al nuovo direttore generale di Ama, Alessandro Filippi. "Ho fatto i miei migliori auguri di lavoro ad Alessandro Filippi, nominato nuovo direttore generale di Ama. Ho avuto modo di apprezzare il suo lavoro negli anni, contraddistinto da serietà e abnegazione. È stato chiamato in un momento critico, ma sono sicuro che sarà ancora una volta capace di affrontare le attuali difficoltà e fare squadra con i territori. Sono convinto - prosegue Marchionne - che possa essere la persona giusta in un momento di criticità, la sua esperienza e le sue competenze potranno certamente aiutare la città nel superamento di questa fase, nella quale anche noi stiamo facendo la nostra parte a supporto della Giunta capitolina e dell'assessora ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi". (Com)