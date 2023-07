Italia-Francia: ambasciatore Masset, insieme possiamo dare soluzioni all’altezza delle sfide

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Insieme, Italia e Francia possono dare soluzioni all’altezza delle sfide che hanno di fronte. Lo ha detto l’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, in occasione delle celebrazioni del 14 luglio a Palazzo Farnese. Il diplomatico ha menzionato gli ottimi risultati negli scambi commerciali registrati nel 2022, che hanno superato i 100 miliardi di euro, e i costanti rapporti tra le imprese di Italia e Francia. “Siamo sempre più complementari, la nostra vicinanza è la nostra forza, in e per l’Europa”, ha osservato Masset. Insieme, Italia e Francia hanno messo “a disposizione dell’Ucraina il sistema di difesa aerea Samp-T per proteggere i suoi civili”. (Res)