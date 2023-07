Italia-Francia: ambasciatore Masset, interessi comuni delineano convergenze da trasformare in azioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interessi comuni di Italia e Francia delineano convergenze “che dobbiamo trasformare in azioni”. Lo ha detto l’ambasciatore francese a Roma, Christian Masset, in occasione delle celebrazioni del 14 luglio a Palazzo Farnese. Italia e Francia condividono la convinzione che l’Unione europea possa dare soluzioni alle aspettative dei nostri cittadini, ha rilevato. Nell’ambito europeo, ha proseguito Masset, “la posta in gioco è nel riprendere in mano la nostra sicurezza, in complementarietà con la Nato”. “L’unita degli europei, a fianco dell’Ucraina, è il segnale del nostro impegno”, ha sottolineato l’ambasciatore.(Res)