Lazio: Rocca, congratulazioni a nuovi commissari Ater Roma e Disco, profili alto livello

- "Buon lavoro al professor Orazio Campo, nominato commissario dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale pubblica (Ater) del Comune di Roma, fino alla costituzione del nuovo Consiglio di amministrazione. Un grande in bocca al lupo anche al neo commissario di Lazio Disco, avvocato Giorgio Ciardi". Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca. "Sono lieto che professionisti di alto livello e dalle grandi capacità siano oggi al timone di due enti strategici per la nostra Regione e per i nostri cittadini, con l'obiettivo di garantire il diritto alla casa e allo studio", conclude Rocca. (Com)