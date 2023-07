Usa: documenti Mar-a-lago, dipendente della Trump Organization potrebbe essere incriminato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo staff di Jack Smith, il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia per coordinare le inchieste relative a Donald Trump, ha scritto una lettera ad un dipendente della Trump Organization, informandolo in merito ad una possibile incriminazione nel quadro delle indagini sui documenti classificati trovati nell’estate del 2022 all’interno della residenza privata dell’ex presidente Usa a Mar-a-lago, in Florida. Fonti anonime hanno confermato al “New York Times” che il dipendente, il cui nome non è stato rivelato, avrebbe ricevuto la lettera “nelle ultime settimane”, dopo aver testimoniato a maggio davanti ad un gran giurì federale a Washington. In particolare, le autorità giudiziarie starebbero cercando di stabilire le Trump e il suo staff abbiano ostacolato i tentativi del governo federale di ottenere i filmati delle telecamere di sicurezza presenti nella residenza. L’ex presidente è stato già incriminato il mese scorso nel quadro delle indagini, e nei suoi confronti sono stati avanzati 37 capi d’accusa per violazioni della legge sullo spionaggio, falsa testimonianza e intralcio alla giustizia. (Was)