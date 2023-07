Congo-Kinshasa: Unhcr, quasi 3 milioni di persone in fuga nelle province orientali dal marzo 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal marzo del 2022 un totale di 2,8 milioni di persone sono state costrette alla fuga nelle province orientali della Repubblica democratica del Congo (Rdc), dove sono riprese le violenze tra gruppi armati non statali e forze governative nelle province del Nord Kivu, Sud Kivu e Ituri. A dichiararlo è l'assistente dell'Alto commissario per la protezione dell'Alto commissariato delle nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), Gillian Triggs, nel corso di una conferenza stampa tenuta oggi a Ginevra. Civili sono stati uccisi e torturati, mentre sono stati segnalati arresti arbitrari, saccheggi di centri sanitari e abitazioni civili e la distruzione di scuole, e continue violazioni del diritto umanitario e dei diritti umani. "Siamo profondamente preoccupati per le crescenti segnalazioni di violenze sessuali commesse contro le donne e le ragazze costrette alla fuga, sia casi di stupro che sfruttamento sessuale. Gli ultimi dati rivelano che delle oltre 10 mila persone che hanno avuto accesso ai servizi dedicati a chi ha subito violenza di genere, nel Nord Kivu, nel primo trimestre dell'anno: si tratta per il 66 per cento di casi di stupro", afferma il funzionario dell'Unhcr. Molte di queste atroci violenze sarebbero state perpetrate da uomini armati. Questi dati sono stati condivisi dal governo di Kinshasa da un network di coordinamento per i servizi di protezione inter-agenzie che opera nell'ambito del cluster protezione, sotto la guida dell'Unhcr. "Riteniamo tuttavia che questo rifletta solo la punta dell'iceberg per diversi motivi. Molti sopravvissuti potrebbero non essere in grado di raggiungere i servizi di supporto per casi di violenza sessuale e di denunciare gli abusi, per paura della stigmatizzazione da parte delle loro comunità o di ritorsioni da parte degli autori stessi delle violenze. Anche l'accesso alle persone sfollate resta una grave difficoltà, sia per motivi di sicurezza che logistici", ha aggiunto Triggs. (segue) (Res)