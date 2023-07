Congo-Kinshasa: Unhcr, quasi 3 milioni di persone in fuga nelle province orientali dal marzo 2022 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre l'accesso alle risorse diminuisce, prosegue il funzionario, i pericoli aumentano e le donne e le ragazze si trovano a correre rischi sempre maggiori mentre cercano di soddisfare bisogni fondamentali. "Ci sono state segnalazioni di donne e ragazze aggredite sessualmente mentre si occupavano della raccolta di legna da ardere e dell'acqua. L'insicurezza alimentare e la mancanza di opportunità di sostentamento hanno anche provocato l'aumento dei rischi di sfruttamento e abusi ai danni di donne e ragazze adolescenti. Alcune donne sono state costrette a ricorrere a meccanismi di sussistenza dannosi, negli insediamenti spontanei intorno a Goma, la capitale del Nord Kivu, con casi di prestazioni sessuali in cambio di denaro. Chiediamo al governo e alle autorità locali di intervenire immediatamente per affrontare questa terribile situazione. I responsabili delle gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario devono essere chiamati a risponderne. L'Unhcr e gli attori umanitari - prosegue Triggs - stanno lavorando per rispondere e contribuire a mitigare questi rischi crescenti. Tra gli interventi più ampi, che comprendono la fornitura di assistenza umanitaria, di cure psicosociali e di alloggi, stiamo collaborando con le organizzazioni locali guidate da donne, che sono state in prima linea nella crisi e hanno raggiunto più di 9 mila persone con interventi di prevenzione e risposta alla violenza di genere da inizio anno". (segue) (Res)