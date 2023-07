Congo-Kinshasa: Unhcr, quasi 3 milioni di persone in fuga nelle province orientali dal marzo 2022 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli interventi comprendono anche il sostegno psicosociale per i sopravvissuti e una programmazione incentrata sul cambiamento e la trasformazione dei comportamenti – anche tra gli uomini e i ragazzi – tra coloro che a livello delle comunità tollerano la violenza contro le donne e le ragazze. "Insieme all'Oim (Organizzazione internazionale per le migrazioni) e all'Unicef (Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia), abbiamo facilitato l'identificazione e il trasferimento di oltre 20 mila persone sfollate e vulnerabili, tra cui donne e ragazze, da rifugi spontanei in località come Kanyaruchinya e Bulengo, nella città di Goma e dintorni, a sistemazioni più sicure nei siti preposti di Buchagara e Rusayo II, dove stiamo fornendo loro riparo e assistenza primaria. Siamo preoccupati, tuttavia, per il calo dei finanziamenti destinati a rispondere a questa emergenza, che limita gravemente gli interventi di prevenzione e risposta alle violenze sessuali", ha affermato Triggs. Nella Repubblica democratica del Congo ci sono 522 mila rifugiati e richiedenti asilo. Più di 6,3 milioni di persone sono sfollate all'interno del Paese a causa di violenze, il che rende questa una delle crisi più gravi al mondo. Ad oggi, l'Unhcr ha ricevuto solo il 33 per cento dei 233 milioni di dollari necessari per far fronte agli impellenti bisogni. Con il persistere delle condizioni di insicurezza e di conflitto, le opportunità per le persone sfollate di tornare a casa e i mezzi di sussistenza sono limitate. L'Unhcr rinnova l'appello alla comunità internazionale affinché contribuisca a sostenere le persone sfollate in una delle crisi umanitarie più complesse e trascurate, attraverso il finanziamento di programmi più ampi di prevenzione della violenza di genere e di risposta umanitaria. (Res)