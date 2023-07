Fvg: assessore Protezione civile, conta danni maltempo solo dopo segnalazioni di territori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La conta dei danni causati dal maltempo che si è abbattuto ieri sul Friuli Venezia Giulia potrà essere fatta solo dopo il 24 luglio, quando giungeranno tutte le segnalazioni dai territori. Lo ha annunciato l'assessore regionale alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, comunicando che questa mattina è stata inviata a Comuni, enti, consorzi e altre strutture territoriali la richiesta di comunicare entro il 24 luglio i danni subiti. Nel frattempo, è stata trovata una sistemazione temporanea in albergo per le 20 persone obbligate a lasciare la loro casa a Torviscosa, a causa dei danni provocati dal forte vento che si è abbattuto sui loro alloggi. "Il sistema di Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha continuato a operare per tutta la notte scorsa, e nella giornata di oggi, per dare supporto alle comunità colpite dall'ondata di maltempo di ieri. I danni sono in corso di quantificazione", ha detto Riccardi. "I primi 550 mila euro messi a disposizione dalla Regione hanno permesso di far fronte, nell'immediatezza dell'emergenza, agli interventi improrogabili e urgenti, a tutela della comunità e per la salvaguardia del territorio", ha concluso. (Frt)