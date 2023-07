Usa: compagnia farmaceutica Eli Lily acquisirà Versanis, produttore di un farmaco sperimentale contro obesità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia farmaceutica Eli Lily ha annunciato di voler acquisire Versanis, società specializzata nei trattamenti per l’obesità e le malattie cardiometaboliche, per 1,93 miliardi di dollari. In una nota, la compagnia farmaceutica con sede a Indianapolis ha affermato che gli azionisti di Versanis riceveranno un primo pagamento, ai quali ne seguiranno altri se la società raggiungerà gli obiettivi di vendita e sviluppo previsti dall’accordo. Versanis, fondata nel 2021 in California dalla società di investimento Aditum Bio, produce il farmaco Bimagreumab, attualmente in studio per testare gli effetti sulla riduzione della massa grassa nelle persone obese o in sovrappeso. (Was)