Roma: E-Prix all'Eur e Marco Mengoni a Circo Massimo, deviazioni al traffico nel fine settimana

- Nel fine settimana a Roma sono previste deviazioni al traffico e al Tpl. Domani e domenica, infatti, all'Eur si correrà l'E-prix 2023. Già dalla serata di ieri e fino alle 5:30 di lunedì mattina sarà chiuso viale Cristoforo Colombo, tra viale America e via Laurentina. Domani sera, invece, al Circo Massimo dalle 21 è in programma il concerto di Marco Mengoni. Già chiusa al traffico via dei Cerchi, dalle 20 di stasera lo saranno anche via del Circo Massimo, piazzale Ugo La Malfa, via della Greca, via dell'Ara Massima di Ercole, lungotevere Aventino, nel tratto e verso tra piazza dell'Emporio e via Santa Maria in Cosmedin, la stessa via Santa Maria in Cosmedin tra lungotevere Aventino e via della Greca. Dalle 18 di domani, infine, in caso di forte afflusso, potrebbero scattare ulteriori chiusure lungo le strade che circondano il Circo Massimo. Deviate le linee di bus. Il piano complessivo della viabilità alternativa, con le deviazioni per il trasporto pubblico, è consultabile su Roma Mobilità. E' quanto si legge in una nota. (Com)