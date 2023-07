Ucraina: presidenza, ci aspettavamo di più dal summit della Nato a Vilnius

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Ucraina non nasconde il fatto che si aspettava di più dal summit della Nato a Vilnius, in Lituania. E’ quanto ha affermato il capo dell’ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, parlando in conferenza stampa. Il funzionario ha ammesso che al vertice sono state prese delle decisioni importanti per il suo Paese, come l’abolizione del piano d’azione per l'adesione e una menzione dell'invito ufficiale all’Alleanza nel comunicato finale. "Non nascondiamo il fatto che volevamo di più. Tuttavia abbiamo ottenuto il massimo del possibile", ha osservato Yermak. Il capo dell’ufficio presidenziale ha anche ricordato la dichiarazione che ha fatto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Twitter. Arrivando a Vilnius il leader del Paese ha criticato la Nato per la mancanza di date concrete relative all’invito dell'Ucraina nell'Alleanza. Yermak ha sottolineato che questo non è stato un tentativo di fare pressione sui partner internazionali di Kiev. "In questo messaggio, Zelensky ha descritto le sue speranze e ciò che voleva vedere. Ha parlato francamente di questo negli incontri con i partner. Era una chiara articolazione delle nostre aspettative. Abbiamo impostato il livello più alto", ha spiegato Yermak. Infine, il funzionario ha detto che non sono sorte tensioni tra l'Ucraina e i suoi partner stranieri a seguito del vertice di Vilnius. (Kiu)