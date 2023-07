Brasile: Lula promulga legge su programma di assistenza sanitaria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Approvato con decreto esecutivo, poi convertito in legge dal parlamento, il programma ha già portato alla pubblicazione del primo bando pubblico per l'assunzione di 5.970 tra medici e infermieri. I posti sono distribuiti su 1.994 municipi, con particolare attenzione alle regioni della foresta amazzonica. E' previsto che i primi professionisti selezionati inizino già a lavorare entro la fine di luglio. La priorità iniziale sarà concessa a professionisti brasiliani, formati nel Paese. Medici stranieri e formati all'estero saranno selezionati per i posti rimasti eventualmente vacanti. (segue) (Brb)