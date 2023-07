Brasile: Lula promulga legge su programma di assistenza sanitaria (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il programma, rivisto in alcune parti, era stato presentato ufficialmente il 20 marzo dal presidente Lula. Creato nel 2013 dal governo della presidente Dilma Rousseff con l'obiettivo di aumentare il numero di professionisti del Sistema sanitario nazionale (Sus) soprattutto nelle regioni rurali e isolate del paese, ha subito una frenata alla fine del 2018. L'allora candidato alla presidenza del Brasile, Jair Bolsonaro, in polemica con il governo di Cuba, promise di escludere tutti i medici cubani dal programma e di espellerli dal paese una volta eletto. La reazione de L'Avana fu dichiarare fine della partecipazione dei propri cittadini al programma e richiamare in patria i medici. (segue) (Brb)