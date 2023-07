Cinema: Verducci (Pd), governo sostenga produzioni italiane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La segnalazione fatta da Agcom al governo in materia di produttore indipendente e di quote di investimento nel settore del cinema e dell'audiovisivo di fatto annichilisce completamente la figura del produttore indipendente già messo in forte crisi negli ultimi anni dai mutamenti digitali e dalla crisi pandemica, decretandone di fatto la sua estinzione. È un fatto grave. Se è vero che oggi persistono anomalie nel settore, come giustamente segnala Agcom, per cui imprese legate a broadcaster sono considerate indipendenti ed altre no, la strada non è certo quella di dichiarare un liberi tutti, stravolgendo definitivamente il senso originario degli aiuti al settore. La strada è quella di tutelare e rafforzare i produttori indipendenti del cinema e dell'audiovisivo per poter farli competere in un mercato sempre più complesso e aggressivo. In gioco non c'è solo il destino delle imprese italiane del cinema e dell'Audiovisivo ma le potenzialità dei nostri migliori talenti e anche la nostra identità culturale. Gli aiuti al settore sono stati concepiti dall'Unione Europea proprio per tutelare e salvaguardare la diversità creativa e culturale degli Stati individuando nel produttore indipendente non solo l'unico e legittimo destinatario degli aiuti di stato ma soprattutto la sentinella affinché questi aiuti tutelino diversità ed eccezione culturale e aiutino i produttori indipendenti a competere in un mercato, oggi più che allora, dominato dai grandi gruppi televisivi e dalle multinazionali dell'intrattenimento. La nota di Agcom produce un effetto contrario e sostiene di fatto le produzioni legate alle multinazionali digitali. E il produttore indipendente? Che fine farà? Servono invece nuove regole contro le storture di un mercato ormai in mano a pochissime concentrazioni. La normativa Europea è oggi ancor più necessaria di quando fu pensata, proprio perché oggi sono maggiori gli squilibri di mercato tra produttori i indipendenti e le multinazionali dell'intrattenimento. È assolutamente necessario prevedere un sistema di quote e sottoquote a tutela del nostro cinema, come fa giustamente la Francia, unico Paese a noi assimilabile per storia, cultura e tradizione in tema di cinema. Siamo allarmati perché la normativa sul credito di imposta al settore nelle bozze trapelate sembra andare proprio nella direzione suggerita da Agcom. Chiederemo al Governo di intervenire, e vedremo se starà dalla parte delle imprese italiane o delle multinazionali straniere". Lo afferma in una nota il senatore del Pd, Francesco Verducci, componente della commissione Cultura. (Com)