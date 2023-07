Milano: Nahum (Pd), carcere minorile Beccaria è sovraffollato, servono investimenti per sanità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo fatto un sopralluogo al carcere minorile Beccaria. L’istituto è sovraffollato, sono presenti 40 detenuti su una capienza di 31. C’è un tema serio di ragazzi che entrano già dipendenti da psicofarmaci. Servono più investimenti e risorse per la sanità penitenziaria e in particolare sul tema della salute mentale. La polizia penitenziaria e la direzione sono impegnati a garantire l’attività trattamentale e di sicurezza nonostante le scarne risorse. A settembre ritorneremo al Beccaria". Ne dà notizia Daniele Nahum, consigliere comunale a Milano in forza al PD e componente della sottocommissione carceri. (Com)