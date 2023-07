Iraq: centinaia di attivisti sciiti protestano in Zona verde Baghdad contro ingerenza Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di attivisti affiliati alle milizie irachene sciite filo-iraniane si sono riuniti nei pressi della Zona verde di Baghdad per protestare contro l’ingerenza degli Stati Uniti negli affari iracheni e le presunte minacce ai loro leader. Lo ha riferito l’agenzia di stampa irachena “Shafaq”, secondo cui i manifestanti hanno scandito lo slogan "Dio è grande e gli Stati Uniti sono Satana". La protesta avviene oggi, 14 luglio, nel giorno dell'anniversario del golpe che depose re Faisal II e pose fine alla monarchia. Secondo “Shafaq”, la manifestazione nella "Green Zone" di Baghdad, la cittadella fortificata dove sono presenti le principali ambasciate straniere (inclusa quella italiana), arriva in risposta a un rapporto statunitense che annunciava "il piano degli Stati Uniti di colpire i leader delle milizie sciite in Iraq". Stamattina, oltre 3 mila addetti alla sicurezza erano stati dispiegati nei pressi dell'ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad in vista della protesta. (Irb)