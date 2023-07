Imprese: Paterna (Fd'I), congratulazioni Alessandro Dedè, delegato Coldiretti Giovani a Viterbo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera del Lazio di Fratelli d'Italia, Valentina Paterna, in una nota esprime le sue congratulazioni al neo eletto delegato provinciale di Viterbo della Coldiretti Giovani Impresa, Alessandro Dedè. "Voglio esprimere le mie congratulazioni e augurare buon lavoro al neoeletto delegato provinciale di Coldiretti Giovani Impresa Alessandro Dedè e ai suoi vice Leandro Tosi e Leonardo Napoli - spiega -. Ragazzi giovani, che sapranno cogliere le sfide che ci vedranno impegnati nei prossimi anni e continuare il percorso avviato dal delegato uscente Enrico Vettori, a cui va il mio ringraziamento per il prezioso lavoro svolto. La Regione è al fianco delle imprese agricole, perché crede nel valore primario dei nostri prodotti di grande qualità. Quella di Viterbo - conclude - è una provincia strategica per tutto il Lazio e sono certa dell'importanza di collaborare per trovare insieme sinergie su temi comuni, nell'interesse dei produttori che operano nel nostro territorio". (Com)