Imprese: Urso, Zls si avviano a piena operatività, questo è governo del fare

"Da giornalista ritengo la vostra attività tanto più importante proprio perché svolta in questa nostra realtà dominata dai social, in cui è assolutamente necessario fornire notizie verificate" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Con lo schema di regolamento predisposto dal ministro Fitto si avviano a piena operatività le Zone logistiche semplificate (Zls) del centro-nord Italia, rafforzando così la competitività del nostro sistema-Paese nel quadro di un più ampio piano di rilancio industriale. Lo ha affermato il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “La proposta che ci è stata sottoposta oggi per l’acquisizione del concerto ministeriale, cosa che subito predisporremo – ha proseguito –, consente finalmente di rendere operativa anche la Zls di Venezia/Rovigo, un progetto su cui siamo impegnati sin dall'inizio della scorsa legislatura, convinti della sua importanza in favore delle imprese che già operano in questo territorio e di quelle che si insedieranno in seguito alla realizzazione di questo nuovo modello di sviluppo”. “Questo – ha concluso – è il governo del fare e che crede nel valore dell’impresa”. (Rin)