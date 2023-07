Ama: assessore Roma, Filippi tecnico di grande esperienza, piena fiducia in sue capacità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un grande benvenuto e un augurio di buon lavoro ad Alessandro Filippi come nuovo direttore generale di Ama". Lo dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all'Agricoltura, ambiente e ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale, commentando la nomina approvata nel pomeriggio di oggi dal Consiglio di Amministrazione di Ama. " Un uomo di grande professionalità e con un curriculum importante - prosegue l'assessora - un tecnico esperto che conosce bene i meccanismi interni dell'Azienda avendola già guidata in passato. Un elemento fondamentale, questo, che ha determinato la scelta sulla sua persona come la migliore possibile in questa fase. Arriva a ricoprire il nuovo incarico in un momento molto delicato per l'AMA, in grande sofferenza rispetto alla logistica e all'organizzazione del lavoro. Ho molta fiducia nelle qualità del nuovo DG, avremo bisogno di tutte le sue capacità e del suo impegno per rimettere in ordine le procedure e l'organizzazione dei servizi di raccolta e di pulizia, per uscire al più presto dall'impasse che ha bloccato la città in queste ultime settimane, e per continuare il lavoro sui nuovi impianti e sui centri di raccolta indispensabile per preparare la città al Giubileo 2025. Ad Andrea Bossola va il mio ringraziamento per il lavoro svolto fin qui", conclude Alfonsi.(Com)