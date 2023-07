Veneto: Marinese (Confindustria Veneto Est), porto Venezia è asset strategico tra Oriente e Occidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il porto di Venezia è un asset strategico tre Oriente e Occidente. Lo ha affermato Vincenzo Marinese, vicepresidente vicario di Confindustria Veneto Est , intervenuto nel corso dell'evento del Sole 24 Ore “Economia del Mare. Blue companies to green transitino”. "Il Porto di Venezia – ha spiegato Marinese – è uno snodo fondamentale e un hub logistico tra Oriente e Occidente, che coinvolge circa 20 mila addetti e oltre novemila imprese nei vari settori industriali e operativi portuali. Dobbiamo approfittare di questa posizione straordinaria, investire sulle infrastrutture e realizzare le autostrade del mare, per aggregare le filiere che contribuiscono alla crescita del made in Italy". "Innovazione, snellimento amministrativo, sostenibilità ambientale, efficientamento energetico, intermodalità – ha elencato – sono le chiavi per rafforzare la connessione del Porto con il tessuto economico e generare occupazione di qualità. Il modello da seguire è quello del porto regolato, che deve poter contare sulla navigabilità dei canali e sulla continuità operativa anche durante le attivazioni del Mose, che rappresenta un'opera fondamentale per la salvaguardia della città di Venezia. Il vero problema è che l'errata progettazione delle conche di navigazione pregiudica l'ingresso e l'uscita delle navi quando è attivo". Marinese ha poi concluso: "Urge l'approvazione del piano morfologico a completamento del quadro ambientale atto ad allocare in maniera efficace i fanghi degli escavi, la vera priorità per garantire la funzionalità del sistema portuale. Se l'accesso al Porto di Venezia viene limitato, c'è il rischio che le filiere produttive si spostino. Un errore che non possiamo commettere". (Rev)